The Container Store Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Container Store Group hat am 17.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,180 USD. Im letzten Jahr hatte The Container Store Group einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 259,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 305,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,750 USD. Im letzten Jahr hatte The Container Store Group einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 1,05 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem The Container Store Group 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,725 USD sowie einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at