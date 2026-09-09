The Cooper Companies, Inc. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - The Cooper Companies, Inc. (COO) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $432.8 million, or $2.24 per share. This compares with $98.3 million, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, The Cooper Companies, Inc. reported adjusted earnings of $221.5 million or $1.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.6% to $1.066 billion from $1.060 billion last year.

The Cooper Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $432.8 Mln. vs. $98.3 Mln. last year. -EPS: $2.24 vs. $0.49 last year. -Revenue: $1.066 Bln vs. $1.060 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.05 To $ 1.09 Next quarter revenue guidance: $ 1.057 B To $ 1.080 B Full year EPS guidance: $ 4.51 To $ 4.55 Full year revenue guidance: $ 4.229 B To $ 4.252 B