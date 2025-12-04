Cooper Cos Aktie
WKN: 867409 / ISIN: US2166484020
|
04.12.2025 22:37:56
The Cooper Companies, Inc. Profit Declines In Q4
(RTTNews) - The Cooper Companies, Inc. (COO) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $84.6 million, or $0.43 per share. This compares with $117.5 million, or $0.58 per share, last year.
Excluding items, The Cooper Companies, Inc. reported adjusted earnings of $228.3 million or $1.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $1.065 billion from $1.018 billion last year.
The Cooper Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $84.6 Mln. vs. $117.5 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.58 last year. -Revenue: $1.065 Bln vs. $1.018 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.02 - $1.04 Next quarter revenue guidance: $1.019 - $1.030 Bln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cooper Cos. Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cooper Cos. Inc.mehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.