Cooper Cos Aktie

Cooper Cos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867409 / ISIN: US2166484020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 22:37:56

The Cooper Companies, Inc. Profit Declines In Q4

(RTTNews) - The Cooper Companies, Inc. (COO) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $84.6 million, or $0.43 per share. This compares with $117.5 million, or $0.58 per share, last year.

Excluding items, The Cooper Companies, Inc. reported adjusted earnings of $228.3 million or $1.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $1.065 billion from $1.018 billion last year.

The Cooper Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $84.6 Mln. vs. $117.5 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.58 last year. -Revenue: $1.065 Bln vs. $1.018 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.02 - $1.04 Next quarter revenue guidance: $1.019 - $1.030 Bln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cooper Cos. Inc.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Cooper Cos. Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen