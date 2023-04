The Coretec Group kündigt zwei bevorstehende Telefonkonferenzen an

Unternehmen nimmt im Mai an einer technologieorientierten Telefonkonferenz mit Diskussionsteilnehmern sowie an einer Aktionärsversammlung teil

ANN ARBOR, Michigan, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für EV-, Cleantech- und neue Technologieanwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Gastgeber von und Teilnehmer an zwei kommenden Telefonkonferenzen sein wird – eine Konferenz mit den Aktionären, in der Fragen der Aktionäre beantwortet, über die jüngsten Erfolge reflektiert und der weitere Weg aufgezeigt wird, und eine zweite Konferenz mit Fokus auf dem aktuellen Umfeld für Batterien, an der führende Unternehmen der Energiespeicherbranche teilnehmen.



Die Telefonkonferenz für Aktionäre findet am Donnerstag, den 18. Mai, um 10:00 Uhr ET statt und wird vom CEO Matt Kappers und von Dr. Michelle Tokarz, VP of Partnerships and Innovation, geleitet. Auf der Telefonkonferenz werden die Fortschritte im Endurion-Batterieentwicklungsprogramm von Coretec für EV-Anwendungen, IP-Updates und klare nächste Schritte für das Unternehmen bei der Kommerzialisierung seines Produkts dargelegt.

Die Technologiekonferenz wird sich mehr auf die Geschehnisse in der Branche, die Hürden und Fortschritte im Zusammenhang mit der Herstellung, der Lieferkette und der Kommerzialisierung von EV-Batterien der nächsten Generation konzentrieren und dem Team von Endurion die Möglichkeit geben, seine Lösung vorzustellen und darüber zu diskutieren. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen eine Ankündigung zu dieser Telefonkonferenz veröffentlichen, an der auch Mitglieder anderer Organisationen und ein unabhängiger Moderator teilnehmen werden.

Beide Telefonkonferenzen dienen dazu, Aktionäre und Partner zu informieren und die Technologieprodukte von Coretec sowie die kritischen Marktbedürfnisse hervorzuheben, die das Unternehmen zu erfüllen versucht.

Das Unternehmen wird im Vorfeld der Anrufe den Zugang zu den Telefonkonferenzen über eine Pressemitteilung und die sozialen Medien bekannt geben. Folgen Sie @CoretecGroupInc auf Twitter oder informieren Sie sich auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Unterstützung energieintensiver Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Verbraucher, Festkörperbeleuchtung (LEDs) und Halbleiter, sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. The Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com.

Folgen Sie The Coretec Group auf:

Twitter – @CoretecGroupInc

LinkedIn – www.linkedin.com/company/24789881

YouTube – www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured



Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Ansprechpartner des Unternehmens:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com

+1 (866) 916-0833

Pressekontakt:

Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com

+1 (518) 669-6818