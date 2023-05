The Coretec Group meldet ein vorläufiges Patent für die Entwicklung einer verbesserten Batterieanode auf Siliziumbasis an

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Unternehmens haben drei verschiedene Strategien entwickelt, um die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien zu verlängern und ihre Dichte zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf der Skalierbarkeit der Produktion liegt

ANN ARBOR, Mich., May 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für Elektrofahrzeuge, Cleantech-Lösungen und neuen Technologieanwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein vorläufiges Patent für die Entwicklung von proprietären künstlichen Festelektrolyt-Grenzflächen (SEI) angemeldet hat, die die Lebensdauer und die Fähigkeiten von Silizium-basierten Anoden für Lithium-Ionen-Batterien verlängern können. Die vorläufige Patentanmeldung wurde am 1. Mai 2023 im Rahmen des Endurion-Batterieprogramms des Unternehmens eingereicht, das sich auf die Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge konzentriert, die schneller laden und länger halten als der derzeitige Branchenstandard.



Das Wissenschaftlerteam von Coretec hat drei verschiedene und neuartige Methoden entwickelt, um die Pulverisierung zu minimieren und die Entladungsfähigkeit zu erhöhen, indem sie eine künstliche SEI-Schicht um die Silizium-Nanopartikel herum erzeugen. Die Daten stützen die in der Patentanmeldung dargelegten Ansprüche und weisen darauf hin, dass Endurion-Batterien, die diese unternehmenseigene SEI-Schicht verwenden, in der Lage sind, die Lebensdauer von Anoden auf Siliziumbasis zu verlängern und höhere Siliziumbeladungen in Lithium-Ionen-Batterien für eine höhere Energiedichte zu ermöglichen.

"Dieses vorläufige Patent soll ein Verfahren schützen, von dem wir glauben, dass es einzigartig ist und erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung unseres Endurion-Batterieprogramms und die Batterieforschung im Allgemeinen haben kann", so Matthew Kappers, CEO bei The Coretec Group. "Studien haben gezeigt, dass Siliziumanoden das Potenzial haben, die Ladekapazität von Batterien gegenüber herkömmlichen Graphitanoden um das 10-Fache zu erhöhen. Die Herausforderung bestand immer darin, dass die Siliziumpartikel dazu neigen, während der Lade- und Entladezyklen zu pulverisieren. Dieses vorläufige Patent befasst sich mit diesem Problem und wird durch Daten gestützt."

Die Strategien des Endurion-Programms konzentrieren sich auf die Schaffung künstlicher SEI-Schichten mit maßgeschneiderter Oberflächenchemie, die bessere Pfade für die Lithium-Ionen- und elektronische Leitung bieten und gleichzeitig die Pulverisierung begrenzen. Durch den Einsatz begrenzter synthetischer Schritte sollten diese Methoden in der Herstellung skalierbar sein. So wird die Kommerzialisierung dieser Technologien erleichtert. Insgesamt könnte der Endurion-Ansatz in diesem vorläufigen Patent Batterieentwicklungsmethoden mit sich bringen, die bessere Siliziumanoden sowohl für Lithium-Ionen- als auch für Festkörperbatterien hervorbringen könnten.

"Diese Patentanmeldung ist ein großer Schritt nach vorn in unserem Endurion-Batterieprogramm. Unser einzigartiger Ansatz für eine künstliche SEI wird bahnbrechende Ergebnisse liefern, die Siliziumanodentechnologie voranbringen und die nächste Generation siliziumbasierter Anoden kommerziell nutzbar machen", so Dr. Ramez Elgammal, Ph.D., Chief Technology Officer bei The Coretec Group. "Siliziumanoden werden den Weg zu Batterien mit einer Kapazität von mehr als 1000 Wh/L ebnen, die für die Anforderungen von Elektrofahrzeugen notwendig sind, und unser Team ist bestrebt, seine Fähigkeiten weiter auszubauen, um noch effizientere und langlebigere Batterien zu schaffen, als bisher für möglich gehalten wurde."

Weitere Informationen über The Coretec Group finden Sie unter www.thecoretecgroup.com.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler von technischem Silizium, der daran arbeitet, die Lebensqualität zu verbessern und die EV-, Cleantech- und aufstrebenden Technologiemärkte der Zukunft voranzubringen. Im Rahmen des Batterieprogramms des Unternehmens, Endurion, setzt das Coretec-Team sein Fachwissen über Silizium-Nanopartikel ein, um Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen zu entwickeln, die sich schneller aufladen lassen und länger halten als der derzeitige Branchenstandard.



Darüber hinaus nutzt Coretec sein technisches Silizium auch zur Entwicklung eines Portfolios von energieorientierten Produkten, einschließlich Festkörperbeleuchtung (LEDs), Halbleitern, volumetrischen 3D-Displays und druckbarer Elektronik. The Coretec Group revolutioniert mit ihrer bahnbrechenden Arbeit die Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher und wird auch in Zukunft eine Vorreiterrolle in dieser schnelllebigen Branche einnehmen.



Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen



Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.



