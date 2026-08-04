Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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05.08.2026 01:21:08
The cost of being single - and how friends are teaming up to beat it
Many singles face extra costs for housing, bills, food and holidays but there are ways to ease the burden.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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