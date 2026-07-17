Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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17.07.2026 13:23:24
The Cost of the AI Race: Is Oracle Investing Its Way to Junk Status?
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
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15.07.26
|Oracle leads race to supply Japan with top-secret cloud services (Financial Times)
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14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.07.26