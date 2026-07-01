Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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01.07.2026 02:11:00
The Crowd Is Buying Sweetgreen Stock. My Honest Take Isn't as Optimistic.
A lot of people are buying Sweetgreen (NYSE: SG) shares these days. As of June 29, the fast-casual salad chain's stock has gained 90.4% from a deep trough near the end of March. Trading volumes are up in the past three months, short-seller interest is down, and the company's turnaround effort seems to be working.That's Wall Street's conclusion at the moment, anyway. But I don't agree.You see, I think the wheels have come off Sweetgreen's expansion push, and they won't go back on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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