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24.06.2026 15:33:00

The Crowd Is Dumping Joby Aviation. Here's Why I'd Be Buying It Down 30%.

Despite making headway on its regulatory path, Joby Aviation (NYSE: JOBY) has spent much of 2026 flying into strong headwinds. Indeed, shares of the electric vertical takeoff and landing (eVTOL) stock have fallen about 30% on the year and trade far below their 52-week high of about $21.What gives? Wall Street's patience, I suppose. Joby has not fundamentally changed in the last year. In fact, its prospects have only gotten better: The company has never been closer to achieving FAA certification, and it just successfully piloted an eVTOL in and around New York City.If Joby stays on its current path, this 30% dip could, in retrospect, represent an attractive buying window. Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Joby Aviation Incorporation Registered Shs 7,75 -3,73% Joby Aviation Incorporation Registered Shs

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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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