Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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18.04.2026 16:10:00
The Crowd Is Dumping Vistra. Here's Why I'd Be Buying the Stock Down 25%.
Next-generation artificial intelligence (AI) data centers require a ton of energy, and one company that stands to benefit is Vistra (NYSE: VST). Vistra is an independent power producer that sells electricity on the open market and benefits from rising demand.Since the start of 2024, Vistra stock has surged 324%, as investors pile into the stock amid surging electricity prices. However, after peaking around $220 per share, the stock has cooled a bit and is now 25% off its 52-week high. Here's why the dip looks like a buying opportunity to me.Vistra owns and operates multiple energy assets and is the largest competitive power generator in the United States. The company has 44,000 megawatts (MW) of total capacity, including 24,000 MW of natural gas and 6,400 MW of nuclear, making it the second-largest nuclear operator in the U.S., behind Constellation Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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