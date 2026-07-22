PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
|
22.07.2026 10:31:00
The Crypto Industry Has Spent Nearly $200 Million to Pass New Pro-Crypto Legislation. Here's What Investors Need to Know.
The crypto industry poured $189 million into the 2026 U.S. midterm elections by the end of June, making it the single largest corporate political spender this election cycle, per a Public Citizen report. Yet even with that fire hose of strings-attached cash pointed directly at the legislators on Capitol Hill, prediction markets currently give the industry's biggest legislative goal, the Clarity Act, just a 31% chance of becoming law by year-end. For holders of Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH), and XRP (CRYPTO: XRP), the bill could be quite important.Each coin has different exposure to what this bill would change, so let's take a look at what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
Analysen zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.