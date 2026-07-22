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22.07.2026 10:31:00

The Crypto Industry Has Spent Nearly $200 Million to Pass New Pro-Crypto Legislation. Here's What Investors Need to Know.

The crypto industry poured $189 million into the 2026 U.S. midterm elections by the end of June, making it the single largest corporate political spender this election cycle, per a Public Citizen report. Yet even with that fire hose of strings-attached cash pointed directly at the legislators on Capitol Hill, prediction markets currently give the industry's biggest legislative goal, the Clarity Act, just a 31% chance of becoming law by year-end. For holders of Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH), and XRP (CRYPTO: XRP), the bill could be quite important.Each coin has different exposure to what this bill would change, so let's take a look at what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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