C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
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19.08.2026 10:48:30
The CTO of Hims & Hers Just Gave Up Nearly $2.7 Million in Stock. Here's What It Actually Means
CTO Mohamed Elshenawy reported a non-discretionary sale of 95,798 shares of Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS) at $28.15 per share on August 14, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($28.15); post-transaction value based on the August 14 market close ($28.15).Hims & Hers Health operates as a leading digital health platform with a $6.4 billion market capitalization and $2.6 billion in TTM revenue, positioning itself at the intersection of telehealth and direct-to-consumer pharmaceutical distribution. The company's integrated platform model creates competitive advantages through operational efficiency, customer convenience, and data-driven personalization. Despite current net losses of $142.0 million TTM, the company's substantial revenue base and market scale reflect strong consumer adoption of its digital-first healthcare delivery model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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