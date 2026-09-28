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28.09.2026 21:40:47
The Cure for Loneliness May Lie in a Suburban Duplex
Fresh pies. Book groups. Puzzle challenges. Developers of master-planned communities see fear of social isolation and desire for friends as a business opportunity. Welcome to Amity Lane.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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