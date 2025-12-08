RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
08.12.2025 12:00:03
The Curious Case of Mike Lynch — the rise and fall of the cleverest man in the room
Katie Prescott’s timely biography of the Autonomy entrepreneur offers lessons about today’s tech bubblesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!