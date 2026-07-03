Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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03.07.2026 23:23:01
The Customers Bancorp Chairman Sold Over 60,000 Company Shares Worth $4.6 Million. What Does That Mean for Investors?
Jay S. Sidhu, Chairman of Customers Bancorp (NYSE:CUBI), reported the sale of 60,315 shares in an open-market transaction valued at approximately $4.60 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($76.23).* 1-year performance calculated using May 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.01.26
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