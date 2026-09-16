Valiant Health Care Aktie
WKN DE: A1JA4P / ISIN: US91916A1097
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16.09.2026 14:54:00
The data-center backlash is so fierce that Republican candidates are willing to cross Trump
President Trump has been a vocal supporter of data centers, but GOP candidates in tight midterm races are increasingly taking a different tack.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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