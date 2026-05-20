WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
20.05.2026 06:00:00
The deal that put the dollar at the centre of the world
The Bretton Woods agreement: a tale of boozing, womanising, espionage and a heart attackWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!