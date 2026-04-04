Aviation Holdings Group Aktie
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04.04.2026 10:05:00
The Dip Is Here for Archer Aviation. Here's Whether to Buy It or Walk Away.
2025 was the year of air taxi hype. In 2026, the shine is coming off this disruptive new industry and prior investor favorite. Stocks like Archer Aviation (NYSE: ACHR) are down 62% from all-time highs, falling quickly amid broad market sentiment and investor demand to exit risk assets.The company reported earnings in early March and is making steady progress to bring its electric air taxi vision to market. Does that mean you should buy the stock now? Or is now the time to just walk away?Electric air taxis utilize battery technology to transport passengers like a helicopter -- but more quietly -- across urban areas. The concept can turn a 60-minute drive in traffic into a 10-minute air taxi ride, which would be a strong value proposition in virtually any city around the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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