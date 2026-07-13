Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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13.07.2026 17:07:00
The Dip Is Here for Bloom Energy. Here's Whether to Buy It or Walk Away.
After a run for the ages, Bloom Energy (NYSE: BE) stock has taken a plunge. Year to date, Bloom stock has more than doubled. But a few days after announcing its landmark $25 billion agreement with Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), the stock hit turbulence. General market volatility and a short-seller report have weighed on the stock.The stock trades almost 30% lower from its 52-week high. For investors watching Bloom, that begs the question -- is now the buying opportunity you've been waiting for, or should you wait this one out?In a nutshell, Bloom makes modular boxes that lets customers, like data centers, generate electricity on their own site instead of waiting years to connect to the grid.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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