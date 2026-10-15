Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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15.10.2026 19:31:02
The Dividend Divide: Pure Dividend Strategy ETF Meets Tech-Driven Growth ETF
iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT:HDV) provides low-cost exposure to defensive sectors such as energy and staples, while Fidelity High Dividend ETF (NYSEMKT:FDVV) pairs high yield with significant technology growth exposure.
Investors seeking income-oriented strategies often find themselves choosing between defensive stability and sector-driven growth. While both funds target high-yielding U.S. stocks, they produce very different portfolios based on their underlying methodologies. Both funds offer distinct ways to generate cash flow from a portfolio of established American companies. Choosing between them requires deciding whether to lean into the safety of value-oriented stalwarts or the momentum of the tech sector.
Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.
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