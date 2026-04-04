The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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04.04.2026 20:45:00
The Dividend Stock That Keeps Raising Its Payout No Matter What the Market Does
Realty Income (NYSE: O) has been one of the best dividend stocks for decades.The real estate investment trust (REIT) literally calls itself the "Monthly Dividend Company," so its dividend is part of its brand and is in its DNA. That commitment has resulted in 32 consecutive years of raising its dividend, through all different types of markets, including recessions, pandemics, market crashes, and the current real estate downturn.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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