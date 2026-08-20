Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
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20.08.2026 16:23:00
The Dividend Yield on Barrick Mining Just Crossed 2%. Here's Why It's Sustainable.
Shares of Barrick Mining (NYSE: B) are down more than 2% so far this year and didn't get much of a lift despite strong second-quarter earnings, which the company announced before the markets opened on Aug. 10.The upside is that the Canadian mining company's dividend is roughly 2.16%, slightly more than twice the S&P 500's average dividend yield. Its stock has also become a bargain, with it trading at around 11.5 times forward earnings, well below its 10-year average.Here are three reasons why Barrick is worth buying for its earnings and dividend growth. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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