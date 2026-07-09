Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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09.07.2026 13:37:00
The dot-com crash was a $5 trillion blip. Why the next financial crisis could hit 4 times harder.
The next global financial crisis is already under way. Here is how it will unfold.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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