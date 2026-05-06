Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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06.05.2026 17:32:00
The Dow exits correction territory on the way back to 50,000. What fueled its recovery.
The Dow is trading above the 49,683.30 threshold it will need to hold through the close to officially exit its correctionWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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