Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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15.04.2026 18:50:00
The Dow Is Back in Positive Territory for 2026. Here Is the Bigger Picture for Investors Who Held Through the Volatility.
On March 27, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) closed the week down 6% on the year and about 10% below its all-time high. The war in Iran, soaring oil prices, and inflation fears took their toll on sentiment, and investors began weighing the possibility that conditions could worsen considerably.In April, things began to reverse. There was optimism that the conflict in the Middle East hadn't worsened, and anticipation that a quick resolution could restore conditions to their pre-war state. Concerns about inflation and oil prices remain, but U.S. stocks have rallied back despite them.In recent days, the Dow moved back into positive territory year-to-date for the first time since early March. For investors who remained steadfast throughout the chaos, their patience was rewarded. Not everybody was able to hang on, though. And that carries an important lesson for all investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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