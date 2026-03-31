Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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31.03.2026 09:45:00
The Dow Is on the Verge of a Correction: 3 Stocks to Buy Now
How close to correction territory can an index get without officially being in correction? The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) appears to be testing the limits. The vaunted index slipped barely into correction territory (down 10% from its previous high) at the end of last week. On March 30, 2026, though, the Dow moved ever so slightly higher to inch out of a correction.Even a whisper of bad news this week could push the Dow Jones Industrial Average back into correction territory. However, corrections often create great buying opportunities for investors seeking high-quality blue chip stocks. Here are three such stocks to buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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