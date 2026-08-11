Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
11.08.2026 11:30:00
The Dow Is Outperforming the S&P 500 and Nasdaq in 2026. 3 Unstoppable Dow Stocks to Buy in August.
When the Dow is quietly beating the S&P and Nasdaq over stretches of 2026, it's usually not because of some obscure industrial stock. It's because a handful of large, consumer‑facing companies keep grinding out earnings and dividends in a way that looks unstoppable, even when tech gets choppy. Three of those names still look compelling to me in August: Procter & Gamble (NYSE: PG), McDonald's (NYSE: MCD), and Home Depot (NYSE: HD).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.07.26
|WDH/ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq mit deutlichen Verlusten (dpa-AFX)
|
22.07.26
|WDH/Aktien New York Ausblick: Verluste vor dem Wochenende erwartet - KI-Sorgen (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Ausblick: Dow stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien New York Ausblick: Tech-Erholung erwartet - Bilanzen bewegen Kurse (dpa-AFX)
|
20.07.26
|Aktien New York Ausblick: Freundlicher Beginn - Techsektor stabilisiert (dpa-AFX)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|26,16
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.