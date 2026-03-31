Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
31.03.2026 11:06:00
The Dow Jones Industrial Average Is in Correction Territory: 2 Historically Cheap Components That Make for No-Brainer Buys Right Now
Volatility has returned to Wall Street. As of the closing bell on March 27, the stock market's most iconic index, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), has officially entered correction territory (down 10.01% from its all-time closing high). While the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) hasn't reached correction territory, the Dow is being kept company by the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), which is down 12.6% from its record high.Although Iran war uncertainty, inflation fears, and artificial intelligence (AI) bubble worries are currently getting the better of investors, history shows that double-digit percentage declines in Wall Street's major indexes are phenomenal buying opportunities for patient investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
25.03.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.03.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|36,70
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.