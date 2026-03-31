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WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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31.03.2026 11:06:00

The Dow Jones Industrial Average Is in Correction Territory: 2 Historically Cheap Components That Make for No-Brainer Buys Right Now

Volatility has returned to Wall Street. As of the closing bell on March 27, the stock market's most iconic index, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), has officially entered correction territory (down 10.01% from its all-time closing high). While the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) hasn't reached correction territory, the Dow is being kept company by the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), which is down 12.6% from its record high.Although Iran war uncertainty, inflation fears, and artificial intelligence (AI) bubble worries are currently getting the better of investors, history shows that double-digit percentage declines in Wall Street's major indexes are phenomenal buying opportunities for patient investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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