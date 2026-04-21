Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
21.04.2026 18:45:00
The Dow Jones Transportation Average is on a historic tear. Here are 6 charts you need to see.
The Dow Jones Transportation Average, seen as a proxy for the health of the U.S. economy, has been on a historic run lately following a protracted period of subpar returns.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!