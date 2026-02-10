Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
10.02.2026 13:08:00
The Dow Just Outperformed the Nasdaq in January. History Says That Could Spell Trouble for Tech Investors
A lot of market watchers are excited by the "January Barometer" or "January Indicator," which suggests that January's returns indicate the direction of stocks for the full year. The S&P 500 index was certainly up in January (although by just 1.37%). But tech investors might not want to pop the champagne just yet, because there's another historical trend we've seen in January that has dire implications for tech stocks in 2026. It may already be starting to play out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
