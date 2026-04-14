Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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14.04.2026 15:35:00
The Drop in Palantir Stock Is a Reminder of This Investing Lesson
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock took a bit of a dive last week after Big Short investor Michael Burry made a comment about the company. Burry argued that Anthropic was "eating its lunch" on X before later deleting the post.The actual threat posed by Anthropic to Palantir is a matter of debate. However, it serves as a reminder of this one issue if one wants to invest in this software-as-a-service (SaaS) stock.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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