The Duckhorn Portfolio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Duckhorn Portfolio äußerte sich am 09.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,130 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Duckhorn Portfolio 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent auf 103,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at