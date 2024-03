The Duckhorn Portfolio: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Duckhorn Portfolio lud am 08.03.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Duckhorn Portfolio in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 102,1 Millionen USD im Vergleich zu 103,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at