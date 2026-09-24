The Easiest Way to Invest in the Anthropic IPO May Be Hidden in Plain Sight

After speculation swirled around a September or October initial public offering (IPO) for Anthropic, it looks like November could be the month the artificial intelligence (AI) start-up debuts to the public. According to a report from The Wall Street Journal, some of Anthropic's advisors suggested the company wait until November so that Anthropic could showcase its strong competitive position in the AI space through its third-quarter financials.

That said, before Anthropic shares start trading to the public, there may be another investment worth consideration.

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