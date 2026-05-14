The Eastern: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Eastern ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Eastern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,73 Prozent auf 59,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at