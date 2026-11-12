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12.11.2026 06:31:28
The Eastern hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
The Eastern hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 75,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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