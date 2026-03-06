The Eastern mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Eastern veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 57,5 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte The Eastern ein EPS von -1,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 248,97 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 272,75 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at