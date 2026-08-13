The Eastern stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Eastern stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 61,8 Millionen USD – eine Minderung von 11,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at