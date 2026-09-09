Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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09.09.2026 09:42:00
The ECB is virtually certain to hike rates Thursday. Here is why Wall Street is bracing for what comes next.
While nearly all observers anticipate a rate hike today, there is dissent among bond markets about the terminal rate for this tightening cycle from the ECB. Much depends on events in the Middle East and their impact on energy prices and inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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