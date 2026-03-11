Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
11.03.2026 13:50:00
The Economy Just Did This for Only the 13th Time in the Past 85 Years; History Shows It Usually Leads to a Bear Market
The February nonfarm payroll report came in way below expectations. The economy lost 92,000 jobs, although the overall unemployment rate remained at a low 4.4%. Perhaps just as importantly, the January number was revised lower by 4,000 jobs, and December's was revised down by a whopping 65,000 jobs.That brings the total number of jobs created over the last 12 months to just 156,000. To put that into context, the economy was frequently creating that many jobs in a single month as recently as 2023:Data source: U.S. Bureau of Labor Statistics.
