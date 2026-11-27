HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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27.11.2026 06:00:31
The Ellisons’ debt-fuelled takeover of Hollywood
The billionaire family has pushed credit markets to their limits with $87bn in obligationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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