Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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31.07.2026 12:10:00
The Energy IPO Boom Is Just Getting Started. Here Are the Companies to Watch.
Energy stocks have come into focus during the past year amid the rapid expansion of artificial intelligence infrastructure. Modern-day data centers require vast amounts of reliable energy, forcing technology giants to look beyond the grid and toward next-generation power technologies.This surge in energy demand has put energy stocks on the map, including start-ups across nuclear energy, fission and fusion, solar power, and battery technology. For investors monitoring the energy technology space, here are some of the top companies to watch right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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