Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
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10.04.2026 19:14:49
The Energy Rally Has Cooled for Occidental Petroleum. Here's Whether to Buy the Dip.
Occidental Petroleum (NYSE: OXY), the oil and gas giant more commonly known as Oxy, hit a 52-week high of $67.45 on March 31. The Iranian conflict, which started in late February and pushed oil prices higher, was the main catalyst for that year-to-date gain of nearly 60%.But as of this writing, Oxy's stock trades at about $58. It pulled back as a two-week ceasefire agreement between the U.S. and Iran halted oil's month-long rally. Does that dip represent a good buying opportunity for long-term investors?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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