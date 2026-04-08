Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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08.04.2026 16:30:00
The Energy Sector Is on Fire. Is Energy Transfer the Best Way to Play It?
The energy sector is off to a hot start in 2026. The average energy stock in the S&P 500 rallied more than 30% this year, vastly outpacing the index's 3% decline. The main driver is the epic surge in crude prices, which have roughly doubled already this year due to the war with Iran. Here's a look at whether Energy Transfer (NYSE: ET) is the best way to play the rally in energy stocks.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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