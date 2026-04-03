Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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03.04.2026 22:05:00
The Energy Sector Is Paying Out. Here Are 2 Stocks That Could Fund Your Retirement.
Over the past few years, the rapid growth of the cloud, artificial intelligence (AI), and data center markets has outpaced global energy supply, leading to a global energy deficit. Geopolitical conflicts, tariffs, and sanctions have been exacerbating that pressure.To profit from that trend, investors should invest in a few well-run energy companies that pay generous dividends and distributions. Let's take a look at two of my favorite income-generating energy stocks -- Chevron (NYSE: CVX) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) -- and see why they could fund their investors' retirements over the next few decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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