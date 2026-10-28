Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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28.10.2026 16:45:00
The Energy Transition in 5 Numbers: Where Solar, Nuclear, and Gas Stand Heading Into 2027
Energy is having a moment. As countries decarbonize, artificial intelligence (AI) data centers consume more power, manufacturing returns home, and the grid electrifies, demand for reliable energy is surging. This has put energy and utility stocks, traditionally viewed as boring, slow-growth dividend plays, at the center of a critical bottleneck for hyperscalers and the broader economy.
With the energy transition underway, here are five numbers that reveal where solar, nuclear, and natural gas stand heading into 2027.
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