Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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11.04.2026 17:05:00
The Energy Transition Isn't Dead. Here Are 2 Green Stocks Worth Buying This Month.
I don't know about you, but I haven't seen anywhere near as many headlines about the transition to green and renewable energy in the past few years as I used to. And, given how friendly the Trump administration is to the oil and gas industries, I wouldn't blame you for thinking the energy transition was dead.But that couldn't be further from the truth. If anything, the current crisis around the Strait of Hormuz has only made the need for a move away from fossil fuels plain for everyone to see, especially for countries that rely on energy exports from the Persian Gulf.The green energy transition is alive and well -- it's just less focused on wind and solar these days and much more open to nuclear power as a solution to our energy needs. Look no further than the goal President Trump's Department of Energy set to triple America's nuclear production by the middle of the century.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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