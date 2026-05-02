Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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02.05.2026 19:15:00
The Energy Transition Isn't Dead. These 3 Renewable Stocks Are Built to Last Decades.
Humans have short attention spans, so headline-grabbing events tend to distract people from thinking about the long-term. That's a particular problem on Wall Street, where investors are hyper-focused on oil right now thanks to the geopolitical conflict in the Middle East. It isn't unreasonable to worry about how high oil prices will affect the world, but there are other massive trends that remain important. For example, the shift toward clean energy. Here are three renewable stocks that will outlast the problems in the Middle East: NextEra Energy (NYSE: NEE), Brookfield Renewable (NYSE: BEP)(NYSE: BEPC), and Bloom Energy (NYSE: BE).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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