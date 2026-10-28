Ensign Group Aktie
WKN DE: A0MSST / ISIN: US29358P1012
|
28.10.2026 04:07:08
The Ensign Group, Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - The Ensign Group, Inc. (ENSG) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $104.26 million, or $1.76 per share. This compares with $83.84 million, or $1.42 per share, last year.
Excluding items, The Ensign Group, Inc. reported adjusted earnings of $120.46 million or $2.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $1.484 billion from $1.296 billion last year.
The Ensign Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $104.26 Mln. vs. $83.84 Mln. last year. -EPS: $1.76 vs. $1.42 last year. -Revenue: $1.484 Bln vs. $1.296 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.94 To $ 8.02 Full year revenue guidance: $ 5.89 B To $ 5.92 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ensign Group Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Ensign Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Ensign Group Inc
|151,85
|-3,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.