Rising Corporation Aktie

Rising Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008

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04.07.2026 14:47:01

The EPR Insider Sale Is Noise — The Signal Is Rising Demand for Experiences

Gwendolyn Mary Johnson, SVP - Asset Management at EPR Properties (NYSE:EPR), reported the sale of 2,000 shares of Common Stock via an indirect open-market transaction on June 23, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($58.11); post-transaction value based on June 23, 2026 market close ($58.87).* 1-year performance figures are calculated using June 23, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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